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Malatya'da kaçakçılık operasyonu

Malatya’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu malzemesi ele geçirildi.

Malatya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu malzemesi ele geçirildi.


Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 ayrı kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 2 bin 810 adet gümrük kaçağı cep telefonu ekranı, 258 adet gümrük kaçağı cep telefonu bataryası, 142 adet gümrük kaçağı cep telefonu arka kapağı ve 42 adet gümrük kaçağı dokunmatik ekran ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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