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Malatya'da kaçakçılık operasyonu

Malatya Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Malatya’da gümrük kaçağı cep telefonları ile kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.

Malatya Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Malatya'da gümrük kaçağı cep telefonları ile kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, iki farklı iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları ve bir büfede gümrük kaçağı tütün ürünleri satışı yapıldığı tespit edildi.


İki işyerinde yapılan aramada, bin 726 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 191 Paket gümrük kaçağı sigara, 660 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Şüpheli 2 şahsa "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

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