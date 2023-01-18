Malatya'da kaçakçılık operasyonu

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bir şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 bin 600 adet makaron, 40 kilo işlemiş tütün ile 1 adet elektronik sigara dolum makinesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı hakkında “5607 SKM” den işlem yapıldı.