Malatya'da kadın cinayeti: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü

Malatya'da 52 yaşındaki bir şahıs gönül ilişkisi yaşadığı ileri sürülen bir çocuk annesi Zeliha Temel'i silahla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Yüzük Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın son katında ikamet eden bir çocuk annesi Zeliha Temel'in (42) ikametine görüşmeye gelen M.D. (52) bir süre sonra Zeliha Temel ile tartıştı. Tartışma sonrası yanında getirdiği tabanca ile kadını başından vurarak yaralayan M.D. daha sonra aynı silahla kafasına ateş açarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeliha Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda hayatını kaybeden Zeliha Temel ile M.D.'nin eşlerinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilirken, olayı duyarak bölgeye gelen M.D.'nin çocukları sinir krizi geçirdi.

Olayda hayatını kaybeden Zeliha Temel'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan M.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.