Malatya'da kadın sempozyumu

Dr. Neslihan Durak, “Bizim ailemizin de devletimizin de arkasında hep kadınlar olmuştur” dedi.

İnönü Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi tarafından Süreyya Aybar Konferans Salonu'nda “Toplumsal Yaşamda Kadın” başlıklı sempozyum düzenlendi. Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak'ın moderatörlüğünü yaptığı sempozyumda, Doç. Dr. Suna Tekel “Toplum ve Kadın”, Doç. Dr. Zennure Köseman “Kate Chopin'de ve Virgina Woolf' ta Kadının Uyanışı”, Dr. Öğr. Üyesi Ferda Atlı ise “Aşk-ı Memnu Romanında Kadının Yeri” isimli sunumlar yaptı. Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Türk tarihinde kadının yeri ve önemine değinerek, “Tarih boyunca kadının güçlü olduğu bir kültürde yaşadık, han olarak tanımlandık, kurultaylarda karar verdik. Bugün dünya tarihine rol model olmuş Türk hükümdarlarına baktığımızda arkasında muhakkak çok güçlü bir annenin olduğunu görüyoruz. Görünüşte bizde devletleri hükümdarlar yönetmiş, aileleri erkekler yönetmiştir ama esasen bizim ailemizin de devletimizin de arkasında hep kadınlar olmuştur” dedi.

“Toplum ve Kadın” başlıklı sunum yapan Doç. Dr. Suna Tekel, toplumda kadının gördüğü değeri, 2018-2019 yıllarındaki istatistiksel verilerle gösterdi, Tekel, toplumda kadın ve erkeğin eğitim, istihdam ve gelirleri arasındaki farklılıklara temas etti.

Doç. Dr. Zennure Köseman Kate Chopin'in feminist edebiyatın öncülerinden kabul edilen “Uyanış Romanı” ve feminist yazarların öncülerinden biri olan Virgina Woolf'un “ Kendine Ait Bir Oda” adlı eserlerindeki kadın karakterlerini değerlendirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Ferda Atlı ise “Aşk-ı Memnu Romanında Kadının Yeri” adlı sunumunda Türk edebiyatına kadının yansımasını, Halit Ziya Uşaklıgil'in Bihter, Nihal ve Firdevs karakterlerini nasıl çizdiğini, karakterlerin fiziksel ve ruhsal açıdan neler hissettiklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı.