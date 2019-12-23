Malatya'da kadına şiddet toplantısı

Malatya'nın Kale ilçesinde, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık binası salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Nazım Bayer, Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat, İlçe Müftüsü Muhammet Naci Efe ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ali Rıza Şeker katıldı. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasında etkinliğin ve koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısında yapılacaklar ele alındı. Toplantıda ayrıca, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğinin 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ilçedeki olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında ilgili kurumlar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi. Son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarca, kadına yönelik şiddetle mücadelede "Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda gerekli hukuki, idari ve mali tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.