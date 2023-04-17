Malatya'da Kadir Gecesi idrak edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da Kadir Gecesi dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından Kernek Karagözlüler Camii'nde program düzenlendi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın Kadir Gecesi'nin önemini aktardığı gecede depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Yatsı namazı öncesi gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, dualar edilip salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı. Kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.