İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da kafasına kiremit düşen işçi yaralandı

Malatya’da çalıştığı inşaatta kafasına kiremit düşen işçi yaralandı.

Malatya'da çalıştığı inşaatta kafasına kiremit düşen işçi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Göztepe Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalıştığı sırada 3'üncü katta, zeminde istiflenmiş bir şekilde bulunan kiremitlerin üzerine düşen bir başka kiremit sekerek Mehmet C.'nin kafasına isabet etti. Kafasına isabet eden kiremit nedeniyle yaralanan inşaat işçisi arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.