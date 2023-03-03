Malatya'da kalıcı konutlar için TOKİ eliyle ilk kazma vuruldu

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Malatya'da bir taraftan konteyner kent, yapı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da kalıcı konutlar için çalışmalar başlatıldı. İlk etapta 599 konutun yapılacağı Battalgazi ilçesinde bulunan Bahçebası mahallesinde, TOKİ tarafından zemin etüt çalışmalarının yapılmasıyla, ilk kazma vurularak çalışmalar başlatıldı. Yapımına başlanan kalıcı konutların 1 sene içerisinde tamamlanması bekleniyor. Öte yandan, Bahçebaşı Mahallesinde, 474 konutun yapımına da zemin etüt çalışmalarının hemen ardından başlanacağı öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya'da kalıcı konutlarla ilgi çalışmaların yer aldığı bir video paylaştı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta bin 73, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında ‘İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. ‘İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek” ifadelerine yer verdi.