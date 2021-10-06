Malatya'da kamyonet kasasında düzensiz göçmenler yakalandı

Malatya'da kapalı kasa kamyonette 14 düzensiz göçmen yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonet içerisinde 14 Afgan şahsın kimlik belgesinin olmadığı, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları anlaşıldı.

Araç sürücüsü hakkında TCK Md: 79 Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. 14 düzensiz göçmen, adli ve idari işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresine bağlı geri gönderme merkezine teslim edilecek.