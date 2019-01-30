Malatya'da kan bağışına destek

Kış aylarında bağışçı sayısının düşmesi ile kan stoklarında ciddi azalmaların yaşanması karşısında Malatya'da muhtar adayları topluca kan bağışında bulundu.

Kızılay'ın geçtiğimiz günlerde stoklarda düşüş yaşandığını açıklaması ile duyarlı bir çok vatandaş, kan bağışında bulunuyor. Malatya'da da bu çağrıya sessiz kalmayan çeşitli mahallelerden 15 mahalle muhtar adayı Kızılay Kan Merkezine giderek bağışta bulundu. Muhtar adayları, özellikle kış ayında bağışlarda azalma olduğunu bu nedenle her kesin bağışta bulunmaları gerektiğini söyledi.

“Vücudumuzun zekatı kan vermek olsun, verende alanda şifa bulsun” sloganı ile kan veren muhtar adayları adına konuşan Serkan Aybar, “Kızılay'a herkesten kan bağışı yapması için böyle bir proje başlattık. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.