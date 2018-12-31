Malatya'da kar 280 mahalle yolunu kapadı

Gün içerisinde 100'e yakın mahalle yolunu ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi 310 iş makinesi ve araç toplamda 943 personelle mücadeleye devam ediyor. Açılan yolların tekrar kapanmaması için gün içerisinde birçok defa yol açma çalışması yapan ekipler, fırtına ve tipi sebebiyle güçlükle ilerleyebiliyorlar.

Hafta sonu Malatya genelinde etkili olan kar, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘de ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Malatya genelinde kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi son 24 saatte kapanan 280 mahalle yolunu ulaşıma açmaya çalışıyor. Açılan yolların tekrar kapanmaması için gün içerisinde birçok defa yol açma çalışması yapan ekipler, fırtına ve tipi sebebiyle güçlükle ilerleyebiliyorlar.

Gün içerisinde 100'e yakın mahalle yolunu ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi 310 iş makinesi ve araç toplamda 943 personelle mücadeleye devam ediyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı, Pütürge, Arapgir, Kuluncak, Hekimhan, Doğanşehir, Arguvan ve Darende başta olmak üzere bazı ilçelerde kar yağışının ara ara fırtına ve tipi şeklinde yağdığı bildirildi.

Kent merkezinde de çeşitli önlemler alan Büyükşehir Belediyesi gece kar küreme, tuzlama ve solisyon çalışmaları yaptı. Gün içerisinde de kar küreme, kaldırım temizleme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, hastane yolları başta olmak üzere kent merkezinin yüksek noktaları olan Karagöz, Konak, Beydağı, Yavuz Selim, Kernek, Fırat, Gündüzbey, Yukarı Çöşnük, Çamurlu ve Yıldıztepe Mahallelerinde ulaşımın aksamaması için ekstra çalışmalar yaptılar.

Acil çağrılara karşı zamanla yarışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri hiçbir çağrıyı aksatmaksızın giderek vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Yolda mahsur kalan vatandaşları ve araçlarını da kurtaran ekipler, 24 saati teyakkuzda geçiriyor. Karla mücadele çalışmalarına ilçe belediyeleri, MASKİ, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ekipleri de destek veriyor.