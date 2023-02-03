Malatya'da kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi

Malatya'nın Arapgir ilçesinde kar altındaki dağlık alanında sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arapgir ilçesinde koruma altında bulunan yaban keçileri kar altındaki dağlık alanda sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Sugeçti Mahallesi'nde bölge sakinlerinden Nihat Karaca tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sürü halindeki yaban keçilerinin bir süre beslendikten sonra dağların kayalık ve yüksek kesimlerine doğru kaçarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.