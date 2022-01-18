Malatya'da kar beraberinde kazaları getirdi

Malatya'da beklenen kar yağışının ardından kentin farklı noktasında ise trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 3 kişi yaralanırken, araçlarda da maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'da öğle saatlerinde aralıklar başlayan daha sonra ise etkisini attıran kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Darende ilçesi Beybağı Mahallesi'nde hafif ticari araç ile bir pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Mustafa D.(40), Yasemin B. (42), Şermin D. (32) yaralanırken, yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise yaralanan olmaz iken araçta maddi hasar meydana geldi.