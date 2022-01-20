Malatya'da kar mesaisi devam ediyor

Malatya merkez ve 11 ilçede çalışmalarına devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi kar yağışının durmasıyla birlikte gece saatlerinde başlayan çalışmalarda yol açma temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için Malatya Büyükşehir Belediyesinin 500 araç ve bin 300 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya il genelinde 718 mahallede yapılan çalışmalarla birlikte 20 Ocak Perşembe günü saat: 17:00 itibariyle 310 mahallede yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.