Malatya'da kar nedeniyle 14 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Malatya'da kar nedeniyle 14 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Arapgir ilçesi Saluşağı, Tarhantaş, Dibek, Suceyn, Yeşilyayla yerleşim yerinde, Arguvan ilçesi Çobandere, Çakmak, Kuruttaş, Göçeruşağı, Koçak yerleşim yerinde, Kale İlçesi Uzunhüseyin, Karahüseyin, Kozluk, Çanakcı kırsal yerleşim yerinde yol açma ve kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Malatya il genelinde bugün saat 10.30 itibariye kapalı olan 14 yerleşim yerinde yol açma, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.