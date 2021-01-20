Malatya'da kar nedeniyle kapanan 601 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

malatya'da yürütülen karla mücadelede kapalı olan 601 mahallenin yolu kardan temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden (AYKOME') alınan son bilgilere göre gün içinde toplam 601 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kar yağışı öncesinde gerekli tedbirleri alan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde yol açma ve kar temizleme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Malatya il merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalarla birlikte 400 araç ve 800 personelle 24 saat esasıyla çalışan ekipler, Akçadağ'da 66, Arapgir' de 63, Arguvan'da 49, Battalgazi'de 84, Darende'de 60, Doğanşehir'de 39, Doğanyol'da 11, Hekimhan'da 60, Kale'de 18, Kuluncak'ta 28, Pütürge'de 29, Yazıhan'da 12 ve Yeşilyurt'ta 82 mahalle yolunu ulaşıma açtı. 19 Ocak Salı günü saat: 18.00 itibariyle Malatya merkez ve ilçeler dahil olmak üzere toplamda 601 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

İl genelinde açılıp, rüzgâr ve tipinin yeniden kapattığı yollar haricinde ulaşımın aksadığı yol bulunmadığı belirtilirken, bu yollarda çalışmaların kesintisiz yürütüldüğü kaydedildi.