Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkili olan kar yağışlarının ardından kapanan mahalle yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını geceli gündüzlü sürdüren Büyükşehir Belediyesi kapanan 483 mahalle yolunun tamamını ulaşıma açtı.

Kar yığınları temizleniyor

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri fırtına, savruntu ve tipi nedeniyle kapanan yolları ise gün içerisinde sık sık açıyor. Çığ ve toprak kayması riski taşıyan yollarda ekstra önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, yine bu yollarda kar yığınlarını temizliyor. Yollarda yaşanabilecek buzlanma olaylarının önüne geçmek için yol genişletme çalışmaları yapan ekipler, tuzlama çalışmalarını ise aksatmaksızın sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmasının en çok yapıldığı ilçeler ise Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Hekimhan, Pütürge, Yeşilyurt ve Yazıhan olduğu belirtildi.