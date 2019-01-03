Malatya'da kar temizleme çalışmaları başladı

Karla mücadele ekipleri kent merkezinde bulunan ana arterleri açık tutmak için büyük çaba sarf ederken, ana caddelerde ise vatandaşların rahat yürüyebilmesi için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Çok sayıda personel ve iş makinesiyle, kapalı olan mahalle ve mezralara ulaşmak için de yoğun çalışma yürütülüyor.

Okulların tatil edildiği bölgede kar ve soğuk havanın etkisi sürüyor.