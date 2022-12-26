İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Malatya’nın Pütürge ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.


Pütürge ilçesinde akşama doğru başlayan kar yağışı etkisini attırarak devam ederken, kar nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşıyor. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Kubbe Dağı mevkiinde ise mahsur kalan bazı araçlar, bölgede çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgede karayolları ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürerken, ekipler sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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