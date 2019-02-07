Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Malatya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayan kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler ise kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma başlattı. Öte yandan, Malatya'yı beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler de çıkardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Malatya'da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olacağı bildirildi.