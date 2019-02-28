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Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Güne kar yağışı ile başlayan Malatya’da her yer beyaza büründü.

Güne kar yağışı ile başlayan Malatya'da her yer beyaza büründü.


Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte, sabah evden hazırlıksız çıkan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah okullarına gitmek için evden çıkan öğrenciler karın keyfini çıkararak bol bol fotoğraf çektirdi.


Kar yağışı ile birlikte sabah erken saatlerde Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediye ekipleri de ana caddeler ile yüksek kesimlerdeki mahallelerde karla mücadele çalışmaları başlattı.


Bu arada kar yağışının etkin olduğu Pütürge ilçesinde Kaymakamlığının aldığı karar ile okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi.

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