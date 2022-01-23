İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Malatya’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


Malatya'da öğleye doğru başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, yağış nedeniyle trafik polisleri, ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ise kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki yolların kapanma ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.


Kar yağışı nedeniyle trafikte araç sürücüleri zorlanırken, ekipler ise kent merkezinde kar temizleme çalışması yapıyor.


Kar yağışının kent genelinde hafta başı da sürmesi bekleniyor.

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