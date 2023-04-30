Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Malatya'da yüksek kesimlerde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı dağları beyaza bürüdü.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü. Akçadağ ilçesi Kürecik -Harunuşağı kırsalında gece saatlerinde başlayarak devam eden kar yağışı sonrası dağlar beyaza büründü.

Mayıs ayına saatler kala yağan kar şaşkınlığa neden olurken, sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.