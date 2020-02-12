Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

Malatya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, il merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kent genelinde aralıklarla yağan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırırken, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edilmesini fırsata çeviren çocuklar, aileleri ile birlikte kartopu oynayıp karda kaymanın da tadını çıkarttı. Hürriyet Parkı'nda kartopu oynarken bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi. İl merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, kent genelinde kar yağışının bir süre daha etkili olması bekleniyor.