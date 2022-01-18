Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

Malatya’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle trafik polisleri, ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, özellikle kentin yüksek kesimlerindeki kırsal mahalle yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle Malatya merkezde akşam saatlerinde kar kalındığı 5 santimetre civarında, yüksek kesimlerde ise 15 santimetre civarında oldu.