İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da kar yağışı kazalara neden oldu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde 1'i tır olmak üzere onlarca araç buz tutan yolda kaydı.


Erkenek Mahallesi tüneller bölgesinde gündüz saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Malatya Adıyaman karayolunun bir süre kapanmasına, bazı araçların ise trafikte mahsur kalmasına neden oldu. Onlarca araç, buz tutan yoldan kayarak kaza yaparken, can kaybı ve yaralanmaların yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.


Jandarma ve karayolları ekiplerinin yaptığı müdahale ile kaza yapan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırılırken, karayolu ise tekrar güvenli olarak trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.