Malatya'da “Karanlık Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz” Konferansı

Büyükşehir Belediyesi ve Bilgenç Derneği işbirliği ile Metin Külünk'ün konuşmacı olarak katıldığı ‘Karanlık Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Konferansı' düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleşen program öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya'nın 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara ve İstanbul'dan sonra üçüncü şehir olduğunu ifade ederek “Türkiye'nin her tarafında belediyelerimiz farklı bir görev sergilediler. Belediyenin iş araçlarını askeri araç gibi kullanarak darbeye karşı sağlam bir direniş sergilediler. Malatya'da Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi olarak organize bir şekilde darbe girişiminin üçüncü ayağındaki çökertmeyi gerçekleştirdik. Üst rütbeli mahkumların çoğu şu an Malatya'da” şeklinde konuştu.

“Malatya sıradan bir şehir değildir”

Açılış konuşmalarının ardından geçilen konferansta konuşmacı olarak AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine ilişkin bilgiler paylaştı

Malatya'nın kesişme noktası olduğunu kaydeden Külünk, "Sosyolojik özelliklerimizin rafine hale gelmesi açısından önemli yerlerden birisidir. Malatya'ya, Elazığ'a ve Sivas'a çok dikkat etmeliyiz. Malazgirt, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat, Erciş, Van hattına da çok dikkat etmeliyiz. Bu noktalar tarihsel olarak jeopolitik merkezde varlığımızı tahkim ettiğimiz, güçlendirdiğimiz en önemli coğrafya kesitleridir. Bu nedenle Malatya sırada bir şehir değildir" ifadelerine yer verdi. Külünk'ün darbe tarihini ve nedenlerini ele aldığı konferans yoğun ilgi gördü.

Konferansa, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Bilgenç Derneği Genel Başkanı Ozan Bekir Yıldız, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya ile AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Osman Güder, dernek yetkilileri ve üyeleri katıldı.