Malatya'da karantinaya uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi

Malatya'da, Covid-19 testi pozitif olup karantina kuralına uymadığı tespit edilen 5 vatandaş yurda yerleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, il genelinde son 24 saatte toplam 27 şahsa maske takmamaktan, 1 toplu taşımaya sosyal mesafe kuralına uymamaktan cezai işlem uygulandı. Covid-19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 4 vatandaşa cezai işlem uygulandı ve ikametine yönlendirildi.

Covid-19 testi pozitif olup karantina kuralına uymadığı tespit edilen 5 vatandaş yurda yerleştirildi.