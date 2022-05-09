Malatya'da Karayolu Trafik Haftası kutlanıyor

Malatya'da düzenlenen etkinliklerle Karayolu Trafik Haftası kutlanıyor.

Malatya'da ‘Karayolu Trafik Haftası' kutlamaları çerçevesinde Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılış töreni düzenledi. Törene Vali Vekili Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emniyet Müdürü Vekili İbrahim Altıntaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Vali Vekili Mustafa Şahin, ''Trafik düzeni ve güvenliğinin attırılması kara yolları kullanıcılarının kurullarına uyulmasını konusuna dikkat çekilmesi etkinliklerde beklenen nihai hedeflerdir. Bugün kara yolları düzenine uymamanın maliyeti kazalarla beraber kaybolan milli servet, can güvenliği olan sevdiklerimizden ayrı kalmak veya sakat yaşamaktır. Sağlıklı trafik düzenin temel unsurları, yol yapımında sorumlu kurumların uygun yol inşası ,sürücü eğitimin en üst düzeyde verilmesi, teknik uygunluktaki araçlardaki araçlarla trafiğe çıkılması, hız limit ve kemer takılması gibi kurallara uyulması, yollarda konuşlanmış görevli personelin tavizsiz gereklere göre görev ifası şeklinde tanımlanabilir'' dedi

Belirtilen bileşenlerin hayata geçirilmesinin sağlıklı trafik düzenine ulaşıldığı anlamına geleceğini kaydeden Vali Vekili Şahin, ''Bugün için İçişleri Bakanlığı'nın asli görevlerinden biri olan trafik düzenin sağlanması aslında tüm vatandaşlarımız içinde asli vatandaşlık görevi ve ödevidir. Yediden yetmiş yediye tüm vatandaşlarımıza bu bilincin kazandırılması gerekmektedir. Hafta münasebetiyle karayollarında güvenliğin sağlanması konusunda görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ediyor tüm Malatyalıları bir kez daha trafik kurallarına uymaya davet ediyor teşekkür ediyorum” diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle yılın trafik görevlileri ve ticari araç sürücüleri ödül töreni ile devam eden program trafik konulu stantların gezilmesiyle son buldu.