Malatya'da kardan cami

Yoğun kar yağışının devam ettiği Malatya'da tatili fırsat bilen baba ve kızları kardan cami yaptı

Kar yağışı Malatya'da etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği Battalgazi ilçesin de ise okulların tatil olmasını fırsat bilen baba ve iki kızı kardan cami yaparak gönüllerince eğlendi. Kızları ile vakit geçirmenin kendini mutlu ettiğini belirten Mahmut Culha, “Malatya'mızda bir haftadır kar yağışı etkili oldu, sabah kalktığımızda evin bahçesine kar yağmıştı. Çocuklarımızla beraber bir etkinlik yapmak istedik ve ardından kardan cami yaptık. Kızlarımla beraber güzel vakit geçirdik” diye konuştu