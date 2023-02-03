Malatya'da kardan kapalı yol kalmadı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, kar yağışının akabinde Malatya genelinde 530 mahalle yolunun kapandığını, ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde 3 Şubat Cuma günü saat 12.00 itibariyle tüm yolların açıldığını ve kapalı yol kalmadığını belirtti.

Noğay, “Ekiplerimizin çalışmaları ile gün içerisinde kapalı olan Akçadağ'da 6, Arapgir de 8, Battalgazi'de 3, Darende'de 13, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 8, Kale'de 2, Kuluncak'ta 5, Pütürge'de 11, Yazıhan'da 10, Yeşilyurt'ta 2 olmak üzere toplam 72 mahalle yolu da açılmış oldu” dedi.