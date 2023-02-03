İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da kardan kapalı yol kalmadı

Malatya merkez ve ilçelerde kapanan yolları açma çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Şubat Cuma günü öğlen saatleri itibariyle kapalı tüm yollar açıldı.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, kar yağışının akabinde Malatya genelinde 530 mahalle yolunun kapandığını, ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde 3 Şubat Cuma günü saat 12.00 itibariyle tüm yolların açıldığını ve kapalı yol kalmadığını belirtti.


Noğay, “Ekiplerimizin çalışmaları ile gün içerisinde kapalı olan Akçadağ'da 6, Arapgir de 8, Battalgazi'de 3, Darende'de 13, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 8, Kale'de 2, Kuluncak'ta 5, Pütürge'de 11, Yazıhan'da 10, Yeşilyurt'ta 2 olmak üzere toplam 72 mahalle yolu da açılmış oldu” dedi.

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