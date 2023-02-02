Malatya'da kardan kapanan yollar yeniden ulaşıma açılıyor

Malatya il genelinde etkili olan kar yağışının ardından kar kaldırma, temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. İl merkezinde ana arterlerde çalışmalar tamamlanırken, kaldırımlarda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için çalışmalarına devam ediyor. Sahada kar küreme ve yol açma çalışmalarını takip eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, kar temizleme ve küreme çalışmalarıyla birlikte tuzlama çalışmalarının kar yağışının durmasıyla birlikte başladığını ve gün içerisinde de aralıksız bir şekilde süreceğini ifade etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Çarşamba günü saat 21.00 itibariyle başlayan kar yağışı sabah 09.00 itibariyle durdu. Gece boyunca bütün ekiplerimiz 7/24 esasına göre sabaha kadar sahada çalıştılar. Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptılar. Sabah saatleriyle birlikte saat 05.00 gibi hem kaldırım temizliği hem de kar kaldırma çalışmalarımız başladı. Şu anda kar kaldırma çalışmalarımız şehir içinde devam ediyor. Akşam saatlerinde şehir içinde bir don olayı beklemiyoruz. Hızlı bir şekilde temizleme ve kar kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Gece boyunca yine ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları için akşam saatlerinden sonra daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Kış lastiği olmayan vatandaşlarımızın da akşam saatlerinde trafiğe çıkmamalarını öneriyoruz. Şu an için şehir merkezinde Büyükşehir Belediyemize ait ana arterlerin tamamında yoldaki temizleme çalışmalarımız tamamlandı. Yollarımızın tamamı açık. Kaldırım temizliği devam ediyor. Kırsal mahallelerimizde de sabahın erken saatlerine temizleme çalışmalarımız başladı. 112 acil çağrı merkezinden alt yapı koordinasyon merkezimize gelen bütün çağrılara anında cevap verecek şekilde pozisyonlarımızı almış durumdayız. Şua ana kadar 112 acil çağrı merkezinden alt yapı koordinasyon merkezimize yaklaşık 20 hasta için kod verildi. Bu 20 hasta sağ salim bir şekilde ekiplerimizin çalışmalarıyla sağlık ekiplerine teslim edildi” dedi.

Muhtarlardan Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Yeşilyurt İlçesi Aşağıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Durmaz “Kar yağışı sonrasında sabah erken saatlerde Büyükşehir Belediyemize ait ekipler gelerek Bürücek yolunu açtı. Yollarımızda bir sıkındı yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a ve çalışan ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Mahmut Kocaman ise “Kar yağışından dolayı yollarımız kapanmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarımızı açtılar. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kapalı yollar bir bir açılıyor

Kar yağışının yağmaya başladığı ilk andan itibaren sahada olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapalı yollar bir bir ulaşıma açılıyor. Bazı bölgelerde tipiden dolayı zor anlar yaşayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Perşembe akşamı itibariyle Akçadağ'da 17, Arapgir'de 28, Arguvan'da 4, Battalgazi'de 2, Darende'de 13, Doğanyol'da 9, Hekimhan'da 20, Kale'de 6, Kuluncak'ta 5, Pütürge'de 45, Yazıhan'da 31, Yeşilyurt'ta ise 2 yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.