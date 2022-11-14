Malatya'da kardeşlerin kavgası kanlı bitti

Malatya'da tartıştığı ağabeyi tarafından göğsünden tabancayla vurulan genç yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Şehit Hakan Ormancı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın son katında birlikte yaşayan Aziz E. (27) ve A.E. (37) adlı kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda komşular kardeşleri ayırmaya çalışırken, A.E. üzerindeki tabancayı çıkartıp kardeşi Aziz E'ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden kurşunla Aziz E. yere yığılırken, ağabeyi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülün A.E. yaklaşık bir saat sonra suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.