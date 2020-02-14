Malatya'da karla mücadele çalışması

Malatya'da yıllar sonra görülen yoğun kar yağışı ile birlikte yol açma ve temizleme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendi sorumluluklarında olan tüm ana arterleri ve kaldırımları temizlediklerini söyledi.

Fuzuli Caddesi'nde kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 12 Şubat akşamı başlayan yoğun kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi olarak 317 iş makinesinin tüm ilçelerde çalışmalara hemen başladığını söyledi. Ana arterlerin açık tutulması adına 24 saat çalışma prensibi ile ekiplerin sahada olduklarını dile getiren Gürkan, “Dün Valimizle birlikte sabah 10.00'da bütün ana arterleri gezdik. Hepsinin sürekli açık olması adına çalışmaları yerinde inceledik. Mesai gözetmeksizin yolları temizleyen ve ana arterleri açık tutan tüm personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin özverili bir kar temizleme çalışması yürüttüğünü ancak bazen spekülatif ifadeler duyduklarını da belirten Gürkan, “Aslı astarı olmayan söylemler duyuyoruz. Bazı karayolları kapalıyken, şehir merkezinde ana arterler açık tutuldu” ifadelerine yer verdi. Bin personelin 127 ekip halinde 310 araçla bütün şehirde ana arterlerin açık tutulması içim büyük gayret gösterdiğini dile getiren Gürkan, “Yarın meteoroloji müdürlüğümüzün tahminine göre kar yağışı gözüküyor. Ancak şuanda tüm caddelerimizde kar temizleme çalışmalarımız bitmek üzere” şeklinde konuştu.

Gürkan, merkezdeki ara sokakların temizliğinin sorumluluğunun kimde olduğu yönündeki soruya ise “Ana arterler bizim, ara sokaklarda ilçe belediyelerin kapsamında. Özellikle Yeşilyurt ve Battalgazi ilçesi dışındaki belediyelerin de ara sokaklarını biz açıyoruz ama burada Yeşilyurt Belediyemizin herhalde iş makinesi konusunda zayıflığı var. O konuda da ilçe belediyelerine gerekli takviyeyi yapıyoruz. Fakat bazen çok ilginçtir bu işi trolleri durumunda olan insanlar ki bunlar da bize geliyor. Birbirlerine aman bu karda sınıfa kalındı diye mesaj atın diye çok ilginçtir. Esasında karın rahmet ve bereket olduğunu, bunun hazzını yaşamamız gerektiğini insanlara söylememiz gerekiyor. Art niyetli insanlar da olacaktır ama bunlar çok cılız ve yok olmaya mahkumdur” ifadelerine yer verdi.

Önemli olanın rahmetin ve bereketin Malatya'ya gelmesi olduğunu da ifade eden Gürkan, “Önemli olan derelerimizin çağlayan olarak akmasıdır, barajların dolmasıdır, kaptajdan akan suyun lezzetli ve kaliteli içilebilmesidir. Geçen sene de bol kar yağması sonucu artezyen suları kullanılmadı, kaynak su içildi. Bu yıl da şuan Gündüzbey İçme Suyu Kaptajında su bizim isale hattına sığmıyor. İnşallah bu suyun bolluğu devam eder. Hem içme, hem sulama, hem de tarım alanında önemli olacaktır” diye konuştu.

Gürkan, araç sürücülerini kar lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda da uyardı.