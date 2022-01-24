Malatya'da karla mücadele sürüyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün kar yağışının yoğun olarak yaşanacağını belirtmesi ile birlikte hazırlıklarını artıran ve etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya Merkez ve 11 ilçede kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yıllardan beri özlediğimiz ve beklediğimiz kar, yağmaya devam ediyor. Malatya'ya geçtiğimiz hafta Salı günü başlayan ve 36 saat aralıksız bir şekilde rahmet yağdı. Kar senesinin var senesi olduğunu biliyoruz. Bu arada vatandaşlarımızın mutazzarır olacağını da biliyoruz. Kar yağışı bugün itibariyle de yoğun bir şekilde devam ediyor ve 28 Ocak Cuma gününe kadar aralıklı bir şekilde kar yağışının devam edeceği Meteoroloji tarafından da ifade ediliyor. Hemşerilerimize şunu ifade etmek istiyorum; bütün personellerimiz Fen İşleri Daire Başkanlığımız, MASKİ personellerimiz, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız olsun ilgili diğer birimlerimiz sahadalar. Şu anda 500'ün üzerinde aracımız sahadadır. 1.500'ün üzerinde arkadaşlarımızda sahada yol açma noktasında büyük gayret göstermektedirler. Ben özellikle personellerimizin bu süreç içerisinde göstermiş olduğu fedakârlığı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden -16 derecede Malatya'nın sokaklarında karları temizleme noktasında büyük gayret gösterdiler” dedi.

“Yağışlar çiftçimizin yüzünü güldürdü”

Bu sene karla beraber çiftçi ve vatandaşların gerek içme suyu, gerek kullanma suyu, gerekse sulama suyunun bol olacağını temenni ettiklerini belirten Gürkan, “Bu da çiftçinin ve vatandaşın yüzünün gülmesi demektir. Bu anlamda Cenabı Allah'a sonsuz şükürlerimizi ifade etmek istiyorum. Bizim vatandaşlarımızda bazen tez canlılık oluyor. Kar yağmadan belediye nerede gibi bir anlayış. Maşallah kar yağışı oluyor. Kar yağışının zevkini ve tadını çıkarın. Özellikle vatandaşlarımız zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmama, araçlarıyla seyahat etmeme ve toplu taşımaları kullanmaları noktasında azami

titizliği göstersinler. Vatandaşlarımız kendi özel araçlarıyla çıktıklarında da kar lastiği ve zincirli olarak trafiğe çıkmalarını öneriyorum. Ayrıca vatandaşlarımız binaların altında yürürken havaların soğuk olmasından dolayı çatılardaki buz sarkıklarının altında kalıyorlar. Havanın yumuşaması ve kar yağışının etkisiyle buz sarkıkları düşünce yaralanmamalara ve ölümcül kazalara neden olacaktır. Bu anlamda özellikle vatandaşlarımızın binaların olduğu kısımların, saçakların olduğu kısımların altında yürümemelerini ifade etmek istiyorum.

Bizler sahada Malatya'daki vatandaşlarımızın acil durumda, hasta veya bir yere intikal etmek isteyen vatandaşlarımızın ilgili yerlere intikal etmesi noktasında bütün ekiplerimizle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi olsun, Kızılay olsun, AFAD olsun ve Altyapı Koordinasyon Merkezimizin diğer paydaşlarıyla beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Rahmeti bizlere sunan Cenabı Allah'a şükürler olsun” şeklinde bilgiler verdi.