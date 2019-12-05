Malatya'da karla mücadeleye hazır

Malaütya'da 5 Aralık Perşembe günü gece yarısı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilememesi için Büyükşehir Belediyesi çeşitli tedbirler ve önlemler aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı AYKOME Merkezini ziyaret ederek, karla mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de katıldılar. Merkezde, Pütürge ve Doğanşehir ilçelerine telefonla bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son durum hakkında bilgiler aldı. Şuana kadar her hangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, karla mücadele çalışmalarına aylar öncesinde başladıklarını belirterek, tuz stoklarının hazır olduğunu ifade etti. İş makinesi ve araç parkında gerekli bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığı kaydeden Gürkan, 951 personel, 117 ekiple karla mücadele çalışması yaptıklarını kaydederek, "Bu çalışmaları 310 iş makinesi ve araçla yapıyoruz. 17 bin ton tuz aldık. İlçelerimize dağıtımını yaptık. Ekiplerimiz oluşacak olumsuzlukların önüne geçmek için 24 saat aralıksız çalışacak. Şuana kadar kapalı mahalle yolumuz yok. Bütün ilçelerde kar yağışı devam ediyor. Malatyalılar rahat olsunlar. Bütün ilçe belediyelerimiz ve ilgili kurumlarımızla beraber hareket ediyoruz. Hemşehrilerimizin bu kışı güvenli ve sağlıklı geçirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.