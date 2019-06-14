Malatya'da karne heyecanı

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının son gününde Malatya'da 174 bin 50 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Malatya'da eğitim ve öğretim yılının bitmesi nedeni ile İMKB ilkokulunda karne töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Aydın Baruş, tatilin tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, "2018-2019 eğitim ve öğretim yılı örgün eğitimde ilimizdeki 854 okulumuzdan 15 bin 608 okul öncesi öğrencisi, 52 bin 263 ilkokul öğrencisi, 56 bin 380 ortaokul öğrencisi ve ortaöğretim kurumlarında 49 bin 790 öğrenci eğitim gördü. İlimizde ikinci kanaat döneminde toplam açık öğretim hariç 174 bin 50 öğrenciye karne verilecektir. İlimizde 13 bin 611 öğretmenimiz bulunuyor. 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle tatile öğretmenlerimiz de tatile girecek. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır” dedi.

Vali Baruş, ayrıca yarın yapılacak Üniversite sınavı ile ilgili de konuşarak, Malatya'da toplam 36 bin öğrencinin YKS sınavına gireceğini söyledi. Baruş, “Bu sınav çocuklarımızın geleceği açısında çok önemli. Yarın ve Pazar günü sınav saatinde öğrencilerimizi rahatsız edecek, çevre gürültüsüne meydan verilmeyecek. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı uyarıyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı tarafından öğrencilere karneleri verildi. Karnelerini alan öğrencilere ayrıca çeşitli hediyeler de takdim edildi.