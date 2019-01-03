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Malatya'da kartpostallık görüntüler

Malatya’da etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza bürünürken, ortaya çıkan kartpostallık görüntüler kentin eşsiz güzelliğini ortaya çıkardı.

Malatya'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza bürünürken, ortaya çıkan kartpostallık görüntüler kentin eşsiz güzelliğini ortaya çıkardı.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından sosyal medyada paylaşılan bir birinden güzel fotoğraflar kentin eşsiz güzelliğini ortaya koydu. Turgut Özal Tabiat Parkı, Hürriyet Parkı, Sümer Park, kerpiç evler, Sanat Sokağı ve Kanalboyu'nda çekilen fotoğraflar ile rengarenk ışıkların kar ile ortaya koyduğu eşsiz anlar objektiflere yansıdı. Yüzlerce beğeneni alan fotoğraflar ile ilgili paylaşımda bulunan Başkan Polat, "Kar yılı var yılıdır, der büyüklerimiz. Ülkemizin her yanına rahmet ve bereket yağıyor. Beyaz her şehre yakışır ama Malatya'mıza ayrı yakışıyor. Bereket olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

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