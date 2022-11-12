Malatya'da kavga ihbarına giden polis bacağından vuruldu

Malatya'da kavga ihbarına giden polis memuru gözaltına alınan şüpheliye ait silahın ateş alması sonucu bacağında yaralandı.

Olay 01.20 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İlter sokak içerisinde bulunan bir spa merkezindeki kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan zanlılardan V.B.'ye müdahale eden polis memuru S.G. şahsın üzerindeki silahın ateş alması sonucu sağ bacağında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı polis olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli V.B. gözaltına alınırken, hastanede tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.