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Malatya'da kavurucu sıcaklar geliyor

Malatya’ya hafta sonunda kavurucu sıcakların gelmesi bekleniyor.

Malatya'ya hafta sonunda kavurucu sıcakların gelmesi bekleniyor.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Malatya'da hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar gelmesi tahmin ediliyor. Önümüzdeki Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Malatya'da en yüksek sıcaklık 33, Cuma günü 34 ve Cumartesi günü ise 35 derece bekleniyor.


Özellikle yaşlı ve çocukları uzmanlar uyarıp, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalarını öneriyorlar.

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