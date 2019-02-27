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Malatya'da kaybolan engelli adamı Jandarma buldu

Malatya’da kimseye haber vermeden evden çıkan ve kaybolan 41 yaşındaki engelli adamı Jandarma ekipleri boş bir arazide buldu.

Malatya'da kimseye haber vermeden evden çıkan ve kaybolan 41 yaşındaki engelli adamı Jandarma ekipleri boş bir arazide buldu.


Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesinde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan K.Y. kimseye haber vermeden evden ayrıldı. K.Y'den bir türlü haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olaya müdahale ederek aynı gün içerisinde arama çalışmaları başlattı. Hava şartlarının olumsuz olması, tipi ve yoğun sis nedeni ile arama faaliyetine gece saat 01.30' da son veren ekipler ertesi gün Malatya İl AFAD Müdürlüğü personelinin de desteği ile yeniden çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde kayıp şahsı kırsal alanda arazide bulan ekipler hayati tehlikesi bulunmayan engelli adamı sağlık ekiplerine teslim etti.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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