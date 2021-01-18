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Malatya'da kayısı ağaçlarına beyaz gelinlik

Malatya’da kar yağışı sonrası kayısı bahçeleri beyaza büründü.

Malatya'da kar yağışı sonrası kayısı bahçeleri beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kent drone ile havadan görüntülendi.


Dün gece yarısı başlayan ve kent merkezinde de etkisini gösteren kar yağışı sonrası her yer beyaza büründü. Şehir merkezinde yollar ve kaldırımlar geceden itibaren temizlenirken, kırsal kesimlerde ise beyaz örtü ortaya kartpostallık fotoğraflar çıkardı. Kayısının başkenti olan Malatya'da, Battalgazi ilçesinde özellikle beyaza bürünen kayısı bahçeleri havadan görüntülendi. Eşsiz bir kar manzarasının oluştuğu ilçede birçok kişi bu manzarayı fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaştı.

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