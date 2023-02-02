Malatya'da kayısı bahçeleri beyaz gelinliğini giydi

Malatya'da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken, kayısı bahçeleri de beyaz gelinliğini giydi, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Malatya'da da çiftçilerin yüzünü güldürürken, beyaz örtüyle kaplanan şehirde ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı. Dron ile çekilen görüntülerde Malatya'daki kayısı bahçeleri bu sefer açtıkları beyaz çiçeklerle değil kar yağışı ile adeta beyaz gelinliğini giymiş oldu.

Geç de olsa gelen kar yağışları üreticileri sevindirirken Battalgazi ilçesinde bulunan kayısı bahçeleri, Orduzu Göleti ve Çınar Park'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.