Malatya'da kaza: 1 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi, Göztepe Caddesi'nde Cumali K, idaresindeki 44 ES 268 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden kurtarılan Cumali K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.