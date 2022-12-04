Malatya'da kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 19.15 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Mustafa Kırteke (50) yönetimindeki 44 AEF 832 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Feci kazada araç hurdaya dönerken sürücü ile birlikte L.K. (38), M.K. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan araç sürücüsü Mustafa Kırteke kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar L.K. ile M.K.'nın tedavilerine devam edildiği kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.