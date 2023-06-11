Malatya'da kentsel dönüşüm projesinde son aşamaya gelindi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in girişim ve gayretleriyle Şehit Fevzi Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm projesinde son aşamaya gelindi.

Modern ve planlı kentleşmeyle Battalgazi'yi bölgenin markası haline getirme hedefiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılının Ekim ayında yapımına başlanılan Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları son aşamaya geldi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in girişim ve yoğun gayretleriyle hayata geçen projede 679 konut, 18 dükkan, kafeterya ve parkların yer aldığı 110 dönümlük alandaki hak sahipleri modern konutlarında oturmak için gün sayıyor. Yapımında sona yaklaşılan kentsel dönüşüm alanını AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci'yle beraber inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Müteahhit firmamızla konuştuk. Çalışmaların kısa sürede bitireceklerine dair söz aldık” dedi.

“Yaraları sararken kentsel dönüşümü devam ettireceğiz”

20 Ocak 2020'de Elazığ merkezli yaşanan depremden etkilenen Battalgazi'de değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek adına hemen girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Güder, yoğun gayretler sonucu Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüme öncülük ettiklerini söyledi. Evlerin biran önce hak sahiplerine teslimi noktasında da müteahhit firmayı ziyaret ettiklerini belirten Güder, “Eksiklikler konusunda yapacaklarımızı da ivedilikle yerine getiriyoruz. 6 Şubat'ta asrın felaketi olarak adlandırılan depremi yaşadık. Deprem dolayısıyla yaraların sarılması birinci önceliğimiz haline geldi. Öncelikle konut ihtiyacının giderilmesi gerekiyordu. Bu bölgede 250 civarında rezerv konutumuz var ve evleri ağır hasar almış hak sahibi diğer mahalle sakinlerimizi bu dairelere taşıyacağız. Depremin yaralarını sararken de kentsel dönüşümü bölgede devam ettireceğiz. Şu anki aşamada kentsel dönüşümde artık sona gelindi. Müteahhit firmamızla da konuştuk, çalışmaların kısa sürede bitireceklerine dair söz de aldık. Gelinen son aşamadaki çalışmalar önümüzdeki günlerde bitirilecek ve mahalle sakinlerinin merakla beklediği dairelerinin kurası çekilerek hak sahiplerine teslimi yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Konutların teslimini kısa süre içinde sağlayacağız”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de 6 Şubat depremleri nedeniyle 3 ay kadar duran inşaat çalışmalarının yeniden hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek “Bu konutların hemen bitirilip hak sahiplerine teslimi konusunda gayret gösteriyoruz. Çünkü ciddi anlamda Malatya'da konut ihtiyacımız var. Bu bölgede çalışmalar tamamlandığında insanımızın barınma ihtiyacı karşılanacak ve fazladan inşa edilen konutlar da Şehit Fevzi Mahallemizde evleri ağır hasar almış vatandaşlarımıza tahsis edilecek. Aynı zamanda kentsel dönüşümle de yerinde dönüşümün sağlanacak. Konutları ve çalışmaları inceleyerek, müteahhit firmamızla, Toplu Konut İdaresi'yle görüşerek kısa sürede konutların hak sahiplerine teslimini sağlamak istiyoruz. Osman Başkanımızın bu dönüşümde emeği fazla ve başkanımızla birlikte diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Mahalle sakinleri heyecanla bekliyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in girişimleriyle başlayan kentsel dönüşümün kısa sürede bitirilmesi temennisinde bulunan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, “Battalgazi ilçesi değişim ve dönüşümün öncü olduğu bir ilçe. Yapılan çalışmalar kısa sürede bitecektir ve hak sahipleri merakla beklediği evlerine kavuşacaklardır. Böylelikle yaşadığımız depremlerin de yaralarını bir nebze de olsa sarmış olacağız” şeklinde konuştu.

Şehit Fevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil, “Mahalle sakinlerimiz heyecanla dairelerini teslim almayı bekliyorlar. Çok az iş kaldı. İnşallah kısa süre sonra buraya çay, kahve içmeye geleceğiz” diye konuştu.