Malatya'da ”kış okulu” projesine yoğun ilgi

Malatya'da bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde uygulanan "Kış Okulu” projesi yoğun ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde başlattığı "Kış Okulu" projesi Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezlerinde hayata geçirildi.

21 Ocak'ta başlayarak 3 Şubat'a kadar sürecek olan kurslarda, astronomi ve uzay, görsel sanatlar, hızlı okuma, tasarım ve inovasyon, modern fizik ve elektronik ile mekatronik, matematik gibi branşlarda eğitimler verilirken, kurslara aileler ve çocukları yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.