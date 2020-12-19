Malatya'da kısıtlamalarda denetimler sürüyor

00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya'da polis ekipleri de aralıksız denetimlerini sürdürerek, sokakta bulunan araç ve vatandaşları kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle başlayan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasında bu hafta sonu da Malatya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Araç ve yaya trafiğinin büyük oranda durduğu kentte sadece kısıtlamadan muaf olan mesleklerde çalışanlar dışarı çıkabiliyor. Vatandaşlar da akşam 17.00'ye kadar evlerine en yakın market ve fırınlara araçsız giderken, polis ekipleri de kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı.

Durdurulan araçlarda kısıtlamadan muaf olduğuna dair sürücülerin evrakları incelenirken, yaya olarak dolaşan kişilerde sorgulanarak kısıtlamadan muaf olmadıklarına dair bir belge ibraz etmedikleri takdirde haklarında cezai işlem uygulanıyor.