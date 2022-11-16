Malatya'da kişiye özel sıfır hata kitabı

Malatya'da Kanguru Okulları'nda yapay zeka kullanılarak her öğrenciye özel sıfır hata kitapları dağıtıldı.

Malatya Kanguru Okulları'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, öğrencilerin girdiği denemeler sonucu çözemediği sorular dikkate alınarak hazırlanan ve öğrencinin eksik konularını yapay zeka sayesinde tespit edilerek hazırlanan kişiye özel sıfır hata kitaplarının öğrencilerle buluştuğu belirtildi. Yapay zeka sayesinde öğrencilerin sınavda çözemediği ve boş bıraktığı soruların bir kitapçık haline getirildiği ve bu şekilde öğrencinin eksiklere odaklanmışını sağlayan bir sistem olduğunun belirtildiği açıklamada, “Sınav sonuçlarınızın analizi sonucu konuların en alt başlığına kadar kategorilendirilmiş soru havuzu sayesinde direk olarak eksik olduğunuz konulardan oluşan soruların bulunduğu size özel test kitabı. Soruların zorluk seviyeleri sizin konuyu aşama aşama öğrenip çözmeniz için size özeldir” ifadelerine yer verildi.